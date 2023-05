Erst letzten Herbst durften Philipp Dyczek und sein Team im Restaurant Artis über die dritte Haube jubeln, im Falstaff konnte sich das Gourmetrestaurant in der Schmiedgasse ebenso in der absoluten Oberliga in Graz platzieren. Nun darf Dyczek stolz verkünden, dass er mit dem Artis auch in die renommierte Vereinigung Jeunes Restaurateurs Europe (JRE) aufgenommen wurde: "Und das als erstes Lokal in Graz und als zweites in einer österreichischen Stadt." Die JRE umfasst mehr als 375 ausgesuchte Restaurants in ganz Europa - Mitglieder müssen unter anderem mit frischen, regionalen Zutaten von lokalen Produzenten und dem höchsten Qualitätsanspruch arbeiten.