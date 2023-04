Eine Polizeistreife war auf der Annenstraße Richtung Osten unterwegs, als den beiden Beamten gegen 21 Uhr auf Höhe des Südtirolerplatzes zwei Männer auffielen.

Die beiden waren in einen Raufhandel verwickelt, wobei der eine bereits mit der Faust auf seinen bereits auf dem Boden liegenden Kontrahenten einschlug. Sofort schritten die Beamten ein, woraufhin der unbekannte Täter in Richtung Grieskai flüchtete. Er konnte nicht gefasst werden.

Schlag gegen Kopf und Schulter

Der 18-jährige Grazer, der am Boden lag, blieb an Ort und Stelle, verhielt sich gegenüber den Beamten jedoch unkooperativ und aggressiv. Er gab an, weder verletzt noch in den Raufhandel verwickelt gewesen zu sein. Als er versuchte, sich der Amtshandlung zu entziehen, schlug er einem der Polizisten mit dem linken Arm gegen den Kopf bzw. Schulterbereich.

Marihuana sichergestellt

Die Beamten konnten den 18-Jährigen unter Kontrolle bringen und festnehmen. Er wurde ins Polizeianhaltezentrum Graz gebracht und durchsucht. Dabei wurden zwei Päckchen Marihuana gefunden und sichergestellt.

Der Polzist erlitt durch den Schlag des 18-jährigen Grazers Verletzungen unbestimmten Grades, er verblieb nicht im Dienst, sondern ließ sich im Krankenhaus erstversorgen.