Es ist nicht nur eines der traditionsreichsten, sondern auch eines der größten Wirtshäuser der Stadt: Das Gösser Bräu in der Neutorgasse besteht seit 1902, seit 2005 wird das Wirtshaus von der Familie Grossauer betrieben - als Pächter der Brauunion, in deren Besitz das Haus war. Nun aber nicht mehr: "Ja, wir haben das Haus als Familie Grossauer gekauft", bestätigen Patron Franz Grossauer und sein Sohn Robert, der das Lokal betreibt. Zum Kauf sei es gekommen, weil es die Brauunion zum Verkauf ausgeschrieben hatte. "Wir mussten also zuschlagen, um zu verhindern, dass das Haus an eine Immobilienfirma geht", erklärt Franz Grossauer. Auch wenn er zähneknirschend zugibt, "dass die Kaufsumme schon eine Herausforderung für uns war". Immerhin gehe es um einen "fast zweistelligen Millionenbetrag."