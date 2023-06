Mit Vollgas auf zwei Rädern durch die Fußgängerzone. Was absurd klingt, ist in der Sporgasse in Graz Alltag. Immer wieder halten sich Fahrradfahrer nicht an das Fahrverbot in der Fußgängerzone, bahnen sich am Sattel ihren Weg zwischen schlendernden Fußgängern und verwenden die Sporgasse als Abkürzung durchs Stadtzentrum.