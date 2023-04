"Imagine no possessions, I wonder if you can", singt John Lennon. Elke Kahr kann - auch wenn "die Vorstellung von der gänzlichen Abschaffung des Besitzes tatsächlich naiv sein mag". Sicherheitshalber schiebt das österreichweite Aushängeschild der kommunistischen Partei aber einen Satz hinterher: "Das ist für uns auch nicht erstrebenswert, wenn es um privaten Besitz geht und nicht um große Infrastruktur- und Wirtschaftsbetriebe."