Jeder kennt sie, kaum einer versteht sie. Und so manch einer denkt sich womöglich: "What the...Graz?" Seit 2014 begrüßen und verabschieden die sechs sepiabraunen Hinweistafeln auf der A 2 Südautobahn und A 9 Pyhrnautobahn bei Graz Autofahrerinnen und -fahrer mit den Worten: "Nice to Graz you" oder "See you Graz". Was bedeuten diese Schilder eigentlich? Das fragen sich inzwischen auch einige Leute auf der Onlineplattform Reddit: "Ich bin Engländer und verstehe es nicht", schreibt ein Nutzer. "Ich bin Wiener und genauso verwirrt", erwidert ein anderer.