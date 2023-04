ÖGB wartet auf grünes Licht für seine neue Zentrale in Graz

Der ÖGB will als Mieter in der Eggenberger Karl-Morre-Straße ausziehen und einen Neubau an der Ecke Grieskai/Brückenkopfgasse errichten. Die Lage zählt noch zur sensiblen Unesco-Welterbezone.