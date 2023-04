Ein 56-jährigen Taxilenker ist in der Nacht auf Samstag in Feldkirchen bei Graz (Bezirk Graz-Umgebung) von einem 22-jährigen Fahrgast verletzt und bestohlen worden. Gegen 2.30 Uhr früh übernahm der Taxilenker einen Fahrgast in Graz. Er sollte ihn nach Kalsdorf chauffieren. Noch während der Fahrt gab der 22-Jährige an, diese nicht bezahlen zu können. Daraufhin fuhr der Taxilenker die nächste Polizeistelle an.