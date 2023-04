Es war in der in Österreich anhebenden Pandemie ein früher Eklat Anfang April 2020: Der renommierte Gesundheitswissenschafter Martin Sprenger von der MedUni Graz hatte sich aus der Corona-Taskforce des Gesundheitsministeriums zurückgezogen. Der vom damaligen Minister Rudolf Anschober (Grüne) hochgeschätzte Public-Health-Experte war mit Kritik an den Regierungsmaßnahmen - etwa der Schließung der Parks und Wandergebiete - aufgefallen. Was Ex-Kanzler Sebastian Kurz nicht goutiert hatte.