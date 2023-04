Ein wahrlich "blaues Osterei" hat dieser Mann in Graz den Passagieren der Buslinie 41 am Karsamstag gelegt. Er hatte sich bei der Wendeschleife der Endhaltestelle Dürrgrabenweg in Andritz unter den Bus gelegt und blockierte diesen damit, was auch zur Folge hatte, dass auch keine anderer Bus dort mehr wenden konnte.