Der Kampf gegen Armut und für leistbares Wohnen ist Kay-Michael Dankls Schlüsselthema. Seit 2019 spendet er als Gemeinderat in Salzburg einen Teil seines Politbezugs von 2550 Euro, um Menschen in Not zu helfen, insgesamt bisher fast 29.000 Euro. Er hatte in dieser Zeit in seiner Sprechstunde gut 500 Bürger zu Besuch, hörte zu, half, wo es ging, zog aus den Gesprächen den Stoff für seine Polit-Agenda.

In Graz ist diese Arbeitsweise allseits bekannt. Es sind die Strategien, die die Kommunisten an der Mur seit den 1990ern so erfolgreich gemacht haben: Politiker zum Angreifen, mit Ohr und Herz immer bei den Menschen. Selbst am Zenit ihrer Karriere als Bürgermeisterin ganz oben bleibt Elke Kahr glaubhaft eine von denen da unten.