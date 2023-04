Rätsel um Grazer Architekten-Haus aus der Zwischenkriegszeit gelöst

Wissenschafterin an der TU erforscht Leben und Werk vergessener jüdischer Architekten in Graz. Ein wichtiger Puzzlestein konnte nun gefunden werden. Eigentümer erkannten ihr Haus auf einem historischen Foto in der Kleinen Zeitung.