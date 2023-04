Über das Ziel sind sich alle Beteiligten einig: Wenn man in der Fernwärme für Graz weg vom Gas kommen will, muss man die Wärme speichern können. Und zwar in großem Maßstab. Ideen gibt es einige, von der Geothermie über Speicherseen bis zu Kavernenspeichern, wie sie in Skandinavien schon seit 40 Jahren im Einsatz sind.