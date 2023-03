Unter allen Neueröffnungen im Handel und in der Gastroszene, die Graz laufend prägen, haben sich nun auch zwei Abschiede bemerkbar gemacht – wobei einer davon ganz frisch über die Bühne gegangen ist: Foot Locker, die Marke für Schuhe und Freizeitbekleidung, hat in der Sporgasse soeben ihre Pforten geschlossen. "Wir danken euch allen für die schönen zehn Jahre an diesem Standort und wünschen euch allen alles erdenklich Gute", heißt es auf einem Zettel an der Eingangstür – samt Hinweis auf die weiterhin bestehende Filiale in der Shoppingcity Seiersberg. Wie berichtet, übernimmt auf Vermittlung von jkp Immobilien das Modeunternehmen More & More die bisherigen Foot-Locker-Räume.