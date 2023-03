Man kennt es mittlerweile: Mitglieder der „Letzten Generation“ blockieren Straßen – teils festklebend – im Frühverkehr, um die Politik zu Schritten gegen die Klimakrise aufzufordern. Beim jüngsten Grazer Protest am Glacis aber solidarisierten sich erstmals 60 Wissenschafter explizit mit ihnen. Also fragten wir bei zehn von ihnen nach: Was tragen Sie selbst fürs Klima bei, Herr Professor? Und was genau wünschen Sie sich von der Politik, Frau Doktor?