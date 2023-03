Nächste Runde also in der Stadiondebatte – was ist jetzt neu?

Die Fußballklubs Sturm und GAK spielen beide in Liebenau, die Verantwortlichen drängen aber längst auf eigene Heimstätten. Zwei Stadien in Graz – genau dazu hat sich nun erstmals auch die Politik in Form der Koalition von KPÖ, Grünen und SPÖ bekannt. Die alte Koalition aus ÖVP und FPÖ war da immer sehr defensiv, Ex-Finanzstadtrat Günter Riegler (ÖVP) sagte 2019, "ein zweites Stadion kann man dem Steuerzahler nicht zumuten".