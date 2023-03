Was anfangen mit der neuen Freiheit auf zwei Beinen? So ganz wollte das vielen Grazern nicht einleuchten im Herbst 1972, als eine kleine Revolution auf historischem Boden vorbereitet wurde: Die Altstadt rund um die Herrengasse sollte so mir nichts, dir nichts autofrei werden. "Ich bin damals als Gemeinderat mit Bürgermeister Scherbaum zu den Geschäftsleuten gegangen. Da haben manche gefragt: 'Was bitte sollen wir denn jetzt machen? Auf- und abgehen?'. Da hab ich gesagt: Ja, gehen S' halt! Ui, da hat mich Scherbaum strafend angeschaut", erinnerte sich ein lachender Alfred Stingl, ab 1985 selbst Bürgermeister, im Gespräch mit der Kleinen Zeitung.