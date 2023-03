Nein, für ihre Kinder soll im Herbst 2023 nicht "der Ernst des Lebens" beginnen - sondern ein erster Schritt in eine Mischung aus Selbständigkeit und Miteinander: Für Plätze in einer Krippe, einem Hort oder Kindergarten für das Betreuungsjahr 2023/24 konnten Grazer Eltern ihre Sprößlinge kürzlich vormerken lassen, die Frist endete am 3. März. Nun fragen sich Mamas und Papas: Wie geht es weiter?