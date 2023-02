Seit Langem spricht Graz über die „Innenstadtentlastung“, also über die neue Streckenführung für die Straßenbahnen ab dem Jahr 2025. Jetzt wird das Thema erstmals in der Stadt spürbar – für Fahrgäste der Regionalbusse: Denn viele von ihnen werden ab Montag auf neue Haltestellen umgeleitet, da beim Andreas-Hofer-Platz die Großbaustelle für die Tramarbeiten eingerichtet wird.

Also haben Stadt, Land und Verkehrsverbund die Weichen für folgende Schritte ab 20. Februar gestellt: Busse aus dem Süden, Südwesten sowie aus der Weststeiermark – das sind 600er- und 700er-Linien – halten ab morgen beim neuen Busbahnhof am Roseggerkai neben der Mur (bei der Gesundheitskasse). Nagelneue Haltestellen warten aber auch beim Opernring, kurz vor der Hamerlinggasse, auf stadteinwärts fahrende Linien aus dem Raum Hartberg, Eggersdorf und Gleisdorf/Weiz – sowie frische Busbuchten beim Hotel Weitzer, in der Friedrichgasse oder auch auf Höhe Jakoministraße.

Die neue Streckenführung (Ausschnitt) © Verbundlinie

Im Gegenzug aber bleibt der Jakominiplatz „zentraler Einstiegspunkt“ für Fahrgäste auf dem Weg nach Hause. Weitere Informationen erhalten diese auf www.verbundlinie.at und unter Tel. (050) 678910.