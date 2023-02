Gerry Landschbauers Herz schlägt für die Live-Szene. Wie könnte es bei einem Drummer und Wirt anders sein. Und so bereitet er heimischen und internationalen Musikern in seiner Eschenlaube am Glacis seit 18 Jahren samstags eine Bühne. Das Lokal ist dann bestens besucht – wohl auch, weil es die Gigs bei freiem Eintritt gibt: „Zu Beginn verlangte ich drei Euro Eintritt, weil Livemusik einen Wert hat.“ Da drehten aber viele potenzielle Gäste bei der Tür wieder um. Musik hat in der Esche aber immer noch ihren Wert. Der Wirt zahlt stets eine Gage: „Ich habe hochgerechnet bisher 300.000 Euro Gagen bezahlt – ohne jede Subvention“, sagt er stolz. Das Publikum wird zusätzlich um freiwillige Spenden für die Musiker gebeten. Heute spielen in der Esche übrigens die Prohibition Stompers auf.