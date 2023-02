Die monatelangen Querelen rund um das Grazer Kulturbudget dürften ein vorläufig glückliches Ende gefunden haben. In Anbetracht der schwierigen Finanzlage der Stadt hatte es im Vorjahr zwischen Rathauskoalition (KPÖ, Grüne, SPÖ) und Opposition (vertreten durch Kulturstadtrat Günter Riegler von der ÖVP) ja erhebliche Auffassungsunterschiede darüber gegeben, ob und vor allem wie die Kulturförderungen valorisiert werden sollten. Nachdem die vertraglich zugesicherte Wertanpassung bei den Grazer Bühnen (Oper, Schauspielhaus, Next Liberty, Spielstätten) geregelt worden war, wurde lange über einen Teuerungsausgleich für die Freie Szene debattiert.



Im Dezember beschloss man eine Valorisierung für die Freie Szene von 8,7 Prozent für 2023. Für 2024 und 2025 wurde diese Erhöhung als Untergrenze fortgeschrieben.



Nach der letztwöchigen Budgetklausur der Grazer Stadtkoalition scheint man auf mehreren Ebenen mittelfristig zu Lösungen gekommen zu sein. Das Kulturbudget ist demnach nicht nur gesichert, sondern soll sogar erhöht werden, um auch weiteren Spielraum bei den Teuerungen und den Fair-Pay-Vorhaben zu haben.



Außerdem wurde die wertgesicherte Förderung der Grazer Bühnen auch schon für das Jahr 2024 eingepreist. Seitens der KPÖ-geführten Koalition hält man sich offiziell noch sehr bedeckt, man möchte die für die Szene erfreulichen Ergebnisse der Klausur erst bei einem Pressegespräch über die gesamte Budgetentwicklung verlautbaren. Auch die Bühnen wurden noch nicht offiziell über die Entwicklung informiert.



Dennoch bleiben Irritationen. Kulturstadtrat Günter Riegler sagt, dass er noch vor wenigen Wochen mit erheblichen Kürzungen in seinem Ressort konfrontiert gewesen war, die nun plötzlich und ohne Erklärung vom Tisch seien. Riegler rechnet sich die positive Lösung im Sinne der Kulturschaffenden auch selbst zu, weil er über Monate Lobbying dafür betrieben habe – "Beharrlichkeit zahlt sich aus" – und warnt darüber hinaus noch einmal vor dem Kaputtsparen der Kultur.