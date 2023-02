Graz startet sanft mit zwei Pilot-Kreuzungen, Radlobby fordert mehr Tempo

Das Gesetz gibt es seit Oktober 2022 her, in Graz gibt es aber bis heute keine Kreuzung, an der Radfahrer bei Rot rechts abbiegen dürfen. Die Radlobby legt nun 48 Vorschläge vor, die Stadt will aber mit einem Pilotprojekt starten.