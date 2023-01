Landesverwaltungsgericht, Höchstgericht - sie alle haben sich schon mit dem unvollendeten Bau in der Leechgasse 29 beschäftigt. Aktuell hat Georg Katzenberger für den Bauwerber TPS erneut eine Beschwerde angekündigt. In dem verworrenen Fall haben es selbst die Fachleute schwer, den Überblick zu behalten. Eine Bauposse in sieben Akten.