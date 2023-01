1. Was ändert sich mit 1. Februar für Öffi-Stammkunden in Graz?

Ab kommenden Mittwoch steht das neue, billigere Klimaticket Steiermark zum Vorverkauf – gültig ist es dann ab 1. März. Das Klimaticket Steiermark, mit dem man alle Busse, Straßenbahnen und Züge im Land benutzen kann, kostet dann nur mehr 468 Euro anstatt der bisherigen 588 Euro. Für Menschen mit Hauptwohnsitz in Graz wird das Ticket nur 368 Euro kosten, weil es die Stadt mit 100 Euro fördert. Im Gegenzug wird die Jahreskarte für Graz mit 28. Februar abgeschafft.