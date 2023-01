"Ich war zwanzig Jahre mit Leidenschaft und Herz dabei, aber es fühlt sich jetzt richtig an, aufzuhören", unterstreicht Leonore Höfler. Am 31. März wird sie ein letztes Mal die Tür des bekannten Designshops "Mur" in der Engen Gasse in Graz zusperren und sich in die Pension verabschieden. "Ich hätte schon in der Coronazeit in Pension gehen können, aber das wäre kein Abschied gewesen, wie ich ihn mir wünsche", erzählt sie.