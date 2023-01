Die Warnung auf der Rückseite der gelb-braunen Verpackung, dass diese Schokolade auch Schalenfrüchte enthalten kann, ist für Allergiker bestimmt – der Hinweis „mit Buffalowürmern“ indes gilt auch wagemutigen Naschkatzen. Nein, sie selbst habe noch nicht gekostet, lacht die Verkäuferin im „s’Fachl“ in der Herrengasse Nein, sie selbst habe noch nicht gekostet, lacht die Verkäuferin im „s’Fachl“ in der Herrengasse. Viele Kunden hingegen schon: Die Produkte der Firma „Zirp“ findet man längst auch in Graz in ausgewählten Geschäften. Darunter „Mehlwürmer natur“ (4,90 Euro) oder auch Grillen namens Heimchen „mit Tomaten und mediterranen Kräutern“ (5,90 Euro). Auch in Internetshops ist das große Krabbeln angesagt – von „Snack Insects“ bis zu „Next Food“.