"Wir sind aus allen Wolken gefallen", erinnert sich Sarah Steiner an den Elternabend im Grazer Kindergarten Sigmundstadl, zu dem Gip diese Woche kurzfristig geladen hatte. Was der private Träger von Kinderbetreuungseinrichtungen dort bekannt gab, erfuhr auch das Personal erst kurz davor: Der eingruppige Kindergarten wird mit September geschlossen, offen bleibt die benachbarte Kinderkrippe. „Wir waren alle entsetzt. Es gibt eh so wenig Plätze. Auch wenn es mit einem Ersatzplatz klappt, werden die Kinder aus ihrem Freundeskreis herausgerissen“, so Steiner.