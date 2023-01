Graz wird bald um ein Gourmetrestaurant reicher werden, zumindest wenn es nach Parkhotel-Eigentümer Philipp Florian geht: Er hat sich nämlich mit Alexander Posch einen der besten Köche der Steiermark geangelt – Posch wurde 2018 im Essenzz in Stainz zum Gault&Millau-Aufsteiger des Jahres gekürt, werkte später im (trotz alledem glücklosen) Vinea in Ehrenhausen und zuletzt im Laufke in Graz am Herd.