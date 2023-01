"Die Wohnbauförderung muss nachgebessert werden"

Zu wenig Mittel aus der Wohnbauförderung des Landes fließen nach Graz, kritisiert Gemeinderätin Manuela Wutte (Grüne). Das macht sie am Donnerstag in einer Petition zum Thema, die sie in den Gemeinderat einbringt.