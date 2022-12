Klima-Aktivisten übernachten im besetzten Uni-Hörsaal

Video. 40 Aktivisten der Initiative "Erde brennt Graz" haben am Montag den Hörsaal 15.04 am Resowi der Universität Graz besetzt. Ein paar Tage wollen sie ausharren. Im Video erklären die Aktivisten, was sie bewegt.