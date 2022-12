Für den Herbst gebucht war diese (Wieder-)Eröffnung ja schon im Grazer Tourismuskalender, doch jetzt ging sie dann eher still und heimlich über die Bühne. Das Ibis Style, das bundesweit sechste Haus dieser Marke, das erste aber in Graz mit einem Budget-Design-Konzept hat am Montag der Vorwoche eröffnet. Das Haus am Waltendorfer Gürtel hat damit das schon länger geschlossene Mercure und spätere Star Inn an diesem Standort ersetzt - beide Mercure und Ibis gehören zur internationalen Accor-Gruppe, die auch mit dem Mercure am Lendplatz und dem Ibis Bugdet auf dessen Hinterseite schon in der Stadt vertreten ist.