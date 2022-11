Drei sechs- bis achtgeschoßige Blöcke mit 101 Wohnungen, 105 Tiefgaragen- sowie 55 oberirdische Parkplätze sollen im „Hinterhof“ des Firmengebäudes von Anton Paar in der Ankerstraße entstehen. Mit den Plänen geht die Fällung von 53 Bäumen und die Versiegelung von Grünraum einher, was – wie fast immer in Graz – Anrainer alarmiert.