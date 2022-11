Peter Linzbichler versucht erst gar nicht, die Freude über seinen süßen "Coup" zu verbergen: Mit einem breiten Schmunzeln steht er in seinem Geschäft am Grazer Franziskanerplatz, präsentiert eine der erwähnten Figuren - und sein Blick sagt: Na, hab ich es nicht gesagt? Tatsächlich ist es quasi eine Weltpremiere: Linzbichler verkauft als Erster Figuren für den Christbaumbehang, die mit Schokolade seines Geschäftspartners und Freund Sepp Zotter gefüllt sind.

"Wir konnten dafür eine kleine Wiener Firma gewinnen, die noch diese wunderbaren nostalgischen Figuren zum Füllen hat", schwärmt Linzbichler. Also hat er kostbare Papageien (um 3,40 Euro), Tannenzapfen oder auch Glocken im Angebot, "die auch noch mit der Hand in Papier eingewickelt werden". Für die Zeit davor verkauft Linzbichler auch so manchen Zotter-Nikolaus - und für danach Glückschweinderln sowie Rauchfangkehrer.

Kostbare Nostalgie am Grazer Franziskanerplatz © Michael Saria

Gleich sieben Neueröffnungen, die sie finanziell fördern, können indes Stadtrat Günter Riegler sowie Andrea Keimel als Leiterin der städtischen Wirtschaftsabteilung verkünden: Gemeinsam mit den jeweiligen Hauseigentümern gelang es ihnen, leer stehende Geschäftsflächen den Advent über mit Pop-Up-Shops zu beleben - in der Franziskanergasse sind ab sofort die Firmen Van den Berg (Gewürzmischungen) und Dr.-Banfai-Naturseifen daheim, in der Enge Gasse Schmuck von Arion Jewelry, in der Färbergasse Wohnaccessoires von room No. 9, in der Stempfergasse (Recycling-)Interieur von Fanny et mari und am Glockenspielplatz ein Eishockey-Shop der 99ers. Und schließlich bespielt eine "Galerie gegen Sexismus" die Radetzkystraße.

Stadtrat Riegler spricht von einer "Win-win-Situation: Die temporäre Zwischennutzung von leerstehenden Geschäften mit hochwertigen Pop-Up-Shops oder Schaufenstergestaltungen prägt unser Stadtbild und somit auch das Flair unserer Altstadt".