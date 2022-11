Wann genau die Maschinen abheben, ist noch offen, die Frequenz ebenso, aber zumindest bestätigen kann man es am Flughafen Graz bereits: "Ja, die Flugverbindung zwischen Berlin und Graz wird wieder aufgenommen, und zwar von Eurowings." Wie dazu einer Pressemeldung des Flughafens Berlin-Brandenburg zu entnehmen ist, dürften die Flüge ab März 2023 starten. Die Destination Graz ist Teil eines großen Ausbaus der Präsenz von Eurowings am Berliner Flughafen – man verdoppelt in der deutschen Bundeshauptstadt auf nahezu 30 Ziele, aus Österreich wird neben Graz noch Salzburg ins Programm aufgenommen.