Erinnern Sie sich noch an damals, wie einem das Herz aufging, wenn die Titelmelodie von "Winnetou" erklang? Bis in die 80er-Jahre hinein waren die Filme mit Pierre Brice und Lex Barker in den Hauptrollen – also Winnetou und dessen Blutsbruder Old Shatterhand – echte Quotenhits. Doch Karl May, der so dreist war, seine Fantasiegeschichte als tatsächliches Abenteuer zu verkaufen, hatte nicht nur eine Romanfigur geschaffen, die später zum Kino- und TV-Hit wurde. Lange vor dem Leinwanderfolg – und bis heute – schwang der Apachenhäuptling auf Freilichtbühnen seinen Tomahawk.