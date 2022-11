Mitten hinein in einen Winter voller Fragezeichen sorgt ein Bauvorhaben der Stromlieferanten Verbund und Energie Steiermark für Aufsehen. Während die Bauarbeiten für das Kraftwerk Gratkorn, das Strom für 15.000 Haushalte liefern soll, im Gang sind, laufen bereits die Planungen für das nächste Großprojekt: Das Kraftwerk Stübing soll ein Wasserkraftwerk in ähnlicher Dimension wie jenes in Gratkorn werden. Und damit wird es das 14. Kraftwerk im Raum Graz und macht die Mur in der Region endgültig zu einer "Perlenkette" aus Kraftwerken (siehe Grafik-Download ganz unten).