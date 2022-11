Galoppierende Energiekosten und der Druck, sich autark zu machen, lässt Photovoltaikanlagen in Graz weiter boomen: So wurden jetzt etwa am Dach des Einkaufszentrums Citypark 2000 Paneele montiert. Auf einer Gesamtfläche von 3900 Quadratmetern – das entspricht rund 15 Tennisplätzen – wird nun seit eineinhalb Monaten Strom produziert. Die neue Anlage soll im Vollbetrieb jährlich 890 Megawattstunden Strom erzeugen.