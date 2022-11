Spitzenathleten zeigen an diesem Wochenende bei der Icechallenge im Grazer Merkur-Eisstadion ihr Können. Am Mittwoch startet dann die Eissaison für Hobbysportler direkt im Stadtzentrum. Die „Grazer Winterwelt“ öffnet am Gelände des Landessportzentrums in der Jahngasse ihre Tore. Vorbeischauen kann man täglich zwischen 9 und 19 Uhr, die Karten gelten jeweils für Zwei-Stunden-Slots.