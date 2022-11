Nach dem Auftakt in Gössendorf am vergangenen Wochenende machten gestern die Kramperl Hausmannstätten unsicher. Spätestens mit den Auftritten dieser Schreckgespenster stellt sich so etwas wie Weihnachtsstimmung ein. Da und dort stehen außerdem schon die ersten Hütten für die Weihnachtsmärkte. Den Auftakt macht ...