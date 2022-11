Mit Nachdruck bittet die Polizei um Hinweise zu folgendem Vorfall: Am Freitagnachmittag, gegen 14.15 Uhr, kam es im Grazer Univiertel zu einem folgenschweren Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern.

Eine 66-jährige Fahrradlenkerin fuhr in die Strassoldogasse und wollte links in die Elisabethstraße einbiegen. "Gleichzeitig näherten sich zwei männliche Fahrradfahrer im Alter von 24 Jahren von der Elisabethstraße kommend an die gegenständliche Kreuzung mit der Strassoldogasse", beschreibt die Polizei den Vorfall.

Zeugen für Unfallhergang gesucht

Bei diesem Manöver kam es zwischen der 66-Jährigen und einem der beiden 24-Jährigen zu einem Zusammenprall. Die Dame stürzte und zog sich beim Aufprall auf den Asphalt der Elisabethstraße schwere Kopfverletzungen zu. Sie wird derzeit im LKH Graz versorgt.

Die Verkehrsinspektion des Stadtpolizeikommandos Graz ersucht nun um Zeugenaussagen, welche den gegenständlichen Unfall gesehen haben.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter +43 59133 65 4100 telefonisch zu melden.