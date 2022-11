Seit Wochen fallen den Passanten diese Markierungsarbeiten auf. In der Morellenfeldgasse, beim Felix-Dahn-Platz, jetzt auch in der Rechbauerstraße werden Kreuzungen massiv "freigeräumt". Das heißt, zum Teil verschwinden an den Rändern des jeweiligen Kreuzungsraums Radabstell- oder Autoparkplätze, die Markierungen des Fahrbahnrandes werden auch im Bereich der Zebrastreifen weiter in den Straßenraum gezogen.