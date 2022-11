„Das ist wirklich kein Job für schwache Männer.“ Das ist die größte Erkenntnis des ersten Tages des Aufnahmetests der Grazer Berufsfeuerwehr. In acht Disziplinen mussten die Bewerber am Samstag Geschick, Kraft und Ausdauer beweisen. Am Sonntag ging es weiter zum schriftlichen Test und zum Besteigen der Drehleiter. Doch vorher mussten im Schwimmen, Tauchen und Laufen sowie in Kraft- und Koordinationsübungen körperliche Hürden genommen werden. Wir begleiteten die Teilnehmer am ersten Testtag – und probierten so manche Übung selbst.