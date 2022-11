Dass die gegen 17 Uhr einbrechende Dunkelheit manchen aufs Gemüt drückt, ist die eine Seite – die andere handelt von Verkehrsunfällen bei Dämmerung: So passierten in Graz in den vergangenen fünf Jahren 617 Fahrradunfälle bei düsteren Verhältnissen. Aus diesem Grund habe man die Aktion "Nice to see you" gestartet, "welche die Sichtbarkeit von Radfahrenden erhöhen und dadurch das Unfallgeschehen reduzieren soll", betont Peter Felber vom Kuratorium für Verkehrssicherheit.

Also werden im Grazer Zentrum kostenlose LED-Lichter für Radventile verteilt, die bei Fahrt einen bunten Ring erzeugen – aber wohlgemerkt die gesetzlich vorgeschriebenen Lichter nicht ersetzen. Zudem bietet man Broschüren und zeigt bei einer "eindrucksvollen Installation" die Bedeutung von passenden Reflektoren. Diese Aktion wird von Vizelandeshauptmann Anton Lang, der Grazer Vizebürgermeisterin Judith Schwentner und Stadtpolizeikommandant Thomas Heiland unterstützt.