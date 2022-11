Graz mag die wilden Kerle weitgehend ausbremsen, ruhen tun sie deshalb aber nicht. In Gössendorf startet im Bezirk Graz-Umgebung heute, Samstag, ein höllisches Treiben, das bis in die Adventzeit reicht. Nach einer zweijährigen Pause treffen sich ab 16 Uhr rund 300 Perchten zum Stelldichein in der Sportplatzstraße. Das Spektakel ist schaurig schön, soll aber auch für Spannung sorgen. Der Hinweis "sicherer Kinderbereich vorhanden" impliziert, dass Erwachsene wachsam sein sollten.

Hausmannstätten. Eine Woche später machen die Krampusse Hausmannstätten unsicher (12. November, 18 Uhr). Organisiert vom "Abaddon Pass" wird der Lauf am Marktplatz stattfinden.

Seiersberg. Mit viel Gebrüll und wilden Gesten versprühen die Maskierten am 17. November in der ShoppingCity Seiersberg (17.30 Uhr) und am 18. November in Vasoldsberg (Sport- und Freizeitanlage, 18 Uhr) ihren so typischen Schrecken.

Raaba, Premstätten. Der Samstag, 19. November, mutiert heuer zum echten Krampus-Fest: Zuerst laden die "Mühlenteufl" im Sportzentrum Raaba (18 Uhr) unter anderem auch zum großen Feuerwerk samt After-Show-Party. Und ab 18.30 Uhr machen Kramperl und Perchten Unterpremstätten unsicher. Der "Zerberus Pass" verwandelt den Sportpark in ein Höllenkabinett.

Hitzendorf. Einen ähnlichen Sicherheitshinweis wie in Gössendorf gibt es in Hitzendorf, wo die Kramperl am 19. November ab 19 Uhr ihr Unwesen treiben. Mehr als 30 Gruppen aus ganz Österreich wurden von den "Liebochtaler Teifl'n" eingeladen. Hier heißt es: "Bitte nutzen Sie unsere Kinderzone entlang der Kirchenmauer oder schultern Sie Ihre Kleinkinder während der Veranstaltung, damit etwaige Unfälle vermieden werden können." Erstmalig wird heuer auch eine After-Show-Party angeboten, DJ Captain Rudy heizt auf der Spathwiese ein.

Eggersdorf. Am 3. Dezember organisieren die Eggersdorfer ihren 29. Krampuslauf und haben dafür Gruppen aus Voitsberg, Ilz, Söding und anderen Regionen eingeladen.

Gratwein. Ganz traditionell findet am 5. Dezember dann der Krampuslauf in Gratwein statt. Das Ortszentrum wird zu diesem Zweck abgesperrt, rund 2000 Besucher säumen die Straßen und machen dem Höllentreiben ihre Aufwartung.

St. Radegund. Den Abschluss in der Region Graz bildet jener Lauf, der dem Blocksberg am nächsten ist. Auch wenn die Sache mit den Hexen eine andere ist, dürfte es beim 19. Krampus- und Perchtenlauf von St. Radegund wild zugehen. Im Vorfeld heißt es: "Die Ängste vor den schaurigen Gesellen sollen den Besuchern mit einem schonenden Umgang genommen werden, damit es für die Zukunft zahlreiche Nachwuchs-Krampusse geben wird." Kurzum: Wie fast alle Branchen plagen auch die Bösewichte aus der Unterwelt Nachwuchssorgen.