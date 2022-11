Vor zwei und vor vier Jahren fand die Jury in der Kategorie "Öffentlicher Raum" erst gar kein prämierbares Projekt. Nun ist es mit dem Reininghauspark eine allgemein zugängliche Grünanlage geworden. Der 30.000 m2 große Park, geplant von zwoPK Landschaftsarchitektur Rode Schier Wagner überzeugte die Jury zur Verleihung des Baukulturpreises GerambRose unter anderem aufgrund seiner "stark an den ursprünglichen Zustand erinnernden Rauheit" sowie "die Orientierung am Baumbestand und das Zitieren der Eisteiche durch eine Wasserfläche". Begleiten Sie uns auf dieser Foto-Safari durch die nunmehr ausgezeichnete Grünanlage: