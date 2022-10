Es scheint, als wollten sie mit dem Sonnenschein und den milden Herbsttemperaturen mithalten: Jedenfalls legen sich die Gastronomen und Unternehmer der Grazer Innenstadt derzeit mächtig ins Zeug – um jede Menge Neuerungen vorzubereiten. So etwa am Joanneumring: Erst im Sommer hat ja Peter Gries gleich neben dem Jakominiplatz seinen neuen Coffeeshop eröffnet. Dass vor seinem "Blend Coffee Roasters" nun schon wieder ein Baugerüst steht, hat einen guten Grund: Die von Beginn an geplante Dachterrasse wird nun realisiert. "Und wir wollen sie im Idealfall spätestens Anfang Dezember eröffnen", so Gries.