Am morgigen Nationalfeiertag wird ein Teil der Burgruine Gösting wieder für Burgbegeisterte und Besuchende mittels Führung zugänglich sein. Unter Hochdruck wurden in den letzten Wochen Sicherungsmaßnahmen am bröckelnden Gemäuer durchgeführt. Zudem wurde auch eine große Menge an Unrat, der sich über die Jahre angesammelt hat, fachgerecht durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der GBG entfernt.

Im Zuge dieser Aufräumarbeiten ist ein kurioser Burgschatz ans Tageslicht gekommen: eine Puch 175. Das Baujahr dürfte wahrscheinlich aus dem Jahr 1972 datiert sein.

Kurioser Burgschatz: Bei den Aufräumarbeiten fand man eine Puch 175, (wahrscheinlich) Baujahr 1972 ©

"Wir sind bereits in Kontakt mit dem Grazer Puch-Museum, ob sich dieser Oldtimer-Schatz vielleicht noch restaurieren lässt. Dann werden wir mit Bestimmtheit eine besondere Verwendung für das Motorrad finden", so Stadtrat Manfred Eber.

Die Vorbereitungen für den morgigen Tag laufen auf Hochtouren und "wir freuen uns auf zahlreiche Besuchende. Wir sind froh, dass wir die Burgruine Gösting wieder den Grazerinnen und Grazer zur Verfügung stellen können", so Eber.

Zwischen 11 und 15 Uhr werden Führungen im Halbstundentakt angeboten. Zusätzlich stellt das Puch-Museum dankenswerterweise einen Shuttledienst zur Verfügung. Mit zwei motorisierten Haflingern und einem Pinzgauer können die Besuchenden von der Endhaltestelle Gösting zur Burgruine transportieren werden.

