Wie auf ein lautloses Kommando hin sind sie seit Tagen im Anflug: Abertausende Marienkäfer bevölkern die Hausmauern und Fenster in der Steiermark. "Ich habe letztens eine Hauswand gesehen, da saßen bestimmt an die 2000 Marienkäfer oben", berichtet auch Johannes Gepp, Präsident des Naturschutzbundes. Und tatsächlich: So niedlich die gepunkteten Tiere anzusehen sind und so sehr sie gar als Glücksbringer gelten - wenn sie in Massen daherkommen inklusive Verwandtschaft und Freunden, kann es schon ein bisschen viel sein.