Es wird die Baustelle sein, die die Grazerinnen und Grazer in den kommenden Jahren am meisten spüren werden: Der Bau der Innenstadtentflechtung, also die Gleise für eine neue Tram-Linie durch die Neutorgasse, über die Tegetthoffbrücke und durch die Belgier- und Vorbeckgasse. 37,5 Millionen Euro soll das Projekt kosten, das nun nach mehr als 30 Jahren Debatten umgesetzt wird.