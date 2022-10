Sie trägt den Stolz und die Freude der guten Nachbarin vor sich her und zögert nicht, das bunte Hauseck neben dem Ortwein-Kiosk auf dem Foto für die Kleine Zeitung zu präsentieren. "Da waren immer so Graffiti-Schmierereien auf dem Eck", erzählt "Standl-Queen" Elisabeth, "aber dann sind Studenten gekommen und haben dem Hausherren angeboten, sie könnten da doch etwas Schönes drübermalen." Aber welche Rolle spielt dabei der SK Sturm, dessen Banner ein Flugzeug auf dem bunten Kunstwerk hinter sich her zieht?